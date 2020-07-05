تدريب الأئمة والواعظات.. أكاديمية الأوقاف تعلن فتح باب التقدم لدفعة جديدة

أعلنت أكاديمية الأوقاف، فتح باب التقدم لقبول الدفعة الثانية من الأئمة الراغبين في الالتحاق بها.

وتستعرض "الوطن" ضوابط تقديم الأئمة على النحو التالي:

1- الحاصلون على درجة الدكتوراه، بشرط ألا يزيد السن عن 45 عاما.

2- الحاصلون على درجة الماجستير، بشرط ألا يزيد السن عن 40 عاما.

3- الحاصلون على ليسانس اللغات والترجمة أقسام اللغة "الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الإسبانية"، بشرط ألا يزيد السن عن 45 عاما وألا يقل التقدير العام عن جيد.

4- الأئمة الحاصلون على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف في الليسانس.

5- كل من اجتاز اختبار الإمام المتميز أو الإمام المجدد بنجاح، بشرط ألا يزيد السن عن 45 عاما.

وأوضحت أكاديمية الأوقاف شروط القبول بالدفعة الجديدة:

1.​ ألا يكون قد وقع عليه أي جزاءات آخر ثلاث سنوات.

2. ​أن يجتاز جميع الاختبارات المقررة لتصفية الدخول.

3. الإلمام ببرامج الحاسب الآلي.

4 . أن يكون عمله الحالي الفعلي إماما على قوة أحد المساجد.

وأشارت الأكاديمية إلى أن الدراسة ستكون بالنظام المشترك بين التعليم المباشر والتعليم عن بعد، ومن المقرر أن تبدأ الدراسة فى منتصف شهر سبتمبر المقبل.

على الراغبين في التقدم تعبئة الاستمارة التي سيتم نشرها على موقع الوزارة، اليوم الأحد، وختمها بخاتم المديرية وإعادة إرسال صورتها على موقع الوزارة على رابط التقديم كمستند تقديم، خلال أسبوع من تاريخ نشر الإعلان على الموقع الرسمي للوزارة.

كما أعلنت الأكاديمية، قبول دفعة جديدة من الواعظات المعتمدات لدى الوزارة سواء من الواعظات المعينات أم المتطوعات، فعلى من ترغب منهن في الالتحاق بالأكاديمية، تقديم طلبها على الاستمارة الخاصة بالواعظات على الموقع بسحبها وتسجيل بياناتها بها وتسليمها لمدير الدعوة بالمديرية التابعة لها، في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ نشر الإعلان على الموقع الرسمي للوزارة.