عاجل.. "الداخلية" توضح تفاصيل تعرض طالبة للتحرش: افتعلت الواقعة للشهرة

أصدرت وزارة الداخلية، بيانا على خلفية نشر طالبة بإحدى الجامعات عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" منشوراً يتضمن تعرضها وبعض زميلاتها لواقعة "تحرش منذ 4 أعوام" من أحد الطلبة بالكلية، وقيامه بإرسال بعض الصور المخلة لهم.

وأوضح البيان أن الطالبة المذكورة قامت بافتعال الواقعة رغبةً منها فى الظهور والشهرة بأوساط زملائها، إثر تناول المنصات الإعلامية لواقعة مشابهة خلال الأيام القليلة الماضية بإحدى الجامعات الخاصة، وستقوم إدارة الجامعة بإحالة الواقعة للشئون القانونية لإتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة.