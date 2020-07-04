عميد فنون جميلة بحلوان يكشف تفاصيل واقعة تحرش وقعت قبل 4 سنوات

قال الدكتور أحمد هنو، عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، إنه تفاجئ أمس بأن هناك فتاة كتبت تدوينة على حسابها الخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعى تشرح خلالها تعرضها لواقعة تحرش تعود إلى أربع سنين ماضية، من قبل أحد زملائها، ورغم أن الواقعة قديمة إلا أن لها تأثير سلبي قوي على معنوياتها.

وأضاف "هنو "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه فور علمه بذلك طالب بفتح تحقيق فى الواقعة، حفاظاً على حقوق الطالبات والطلاب والحرم الجامعي، وتابع: "بكرة في مكتبي الساعة 9 صباحاً ستكون الفتاة والشاب لإجراء تحقيق رسمى من أجل الوقوف على حقيقة الواقعة".

وأكد "هنو"، أن الواقعة أحدثت نوعا من القلق فى وسط الطلاب بسبب حجم التداول الكبير للبوست الذى كتبته الطالبة، مشدداً على أنه ليس لديه تصور كامل عن الواقعة كون كافة المعلومات تأتى من "الفيسبوك".

وأشار إلى أنه غداً سيقف على التفاصيل الكاملة للواقعة: "الطالب المتهم فى الدفعة الرابعة والفتاة فى الدفعة الثالثة".