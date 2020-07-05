عميد "فنون جميلة حلوان" يكشف تفاصيل التحقيق في واقعة تحرش منذ 4 سنوات

كشف الدكتور أحمد هنو عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، تفاصيل التحقيق في واقعة التحرش بالكلية، فذكر إن إحدى الفتيات كتبت على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنها تعرضت للتحرش داخل الكلية من قبل طالب كان يكبرها بعامين، والطالبة أوضحت أن هذه الواقعة حدثت منذ 4 أعوام ولكنها تركت أثرا نفسيا سيئا داخلها، لذلك تطالب إدارة الكلية بضرورة التحقيق في تلك الواقعة.

وأوضح "هنو"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، أن إدارة الكلية أصدرت بيانا فوريا للتحقيق في الواقعة، كما أن إدارة الكلية ستستقبل مذكرات رسمية من جميع الفتيات اللاتي تعرضن للتحرش من قبل هذا الشخص.

وتابع عميد كلية الفنون الجميلة، أن الواقعة أحدثت نوعا من القلق في وسط الطلاب بسبب حجم التداول الكبير للبوست الذي كتبته الطالبة، مشددًا على أنه ليس لديه تصور كامل عن الواقعة كون كافة المعلومات تأتي من "الفيس بوك".