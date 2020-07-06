السجن 7 سنوات لفران قتل طفلا بسبب إضاعته 20 جنيها في مشتول السوق

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة قران قتل طفلا بعدما تعدى عليه بالضرب في مشتول السوق، بسبب 20 جنيه، 7 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار أمجد عبدالمجيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين بهاء محمد ومحمود عبدالرحمن، وسكرتارية حسن عبدالمجيد.

وذكرت التحريات والتحقيقات، التى جرت تحت إشراف اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، أن المتهم، تعدى بالضرب على الضحية لمدة نصف ساعة، حتى فارق الحياة، أمام ذهول من المارة، بعد أن فقط الطفل "الضحية" مبلغ 20 جنيه، قيمة "عبلة سجائر".

كان المتهم أعطاه الـ20 جنيه، لشراء علبة سجائر، وعقب عودة الطفل، أبلغ المتهم، بأنه فقد فلوس السجائر، ولكنه تعدى عليه بالضرب حتى الموت.

وأضافت التحريات، التى جرت بمعرفة الرائد أحمد بنديري، رئيس المباحث، برئاسة العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائي لفرع الجنوب، أنه عقب تلقى البلاغ.

انتقلت القوات إلى مكان الواقعة، وناقشت والد الطفل الذى اتهم الشاب بقتل ابنه، والقى القبض على المتهم، واعترف بتفاصيل جريمته، وتمت إحالته للنيابة، التى باشرت التحقيق، وقررت حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

"يس"، ابن الـ11 عاما، قتل صدفة، لم يكن الطفل يعلم أنه عندما وقع عليه الاختيار من المتهم، لشراء علبة سجائر، ستكون هذه نهايته، انتهت حياة الطفل بعد الضرب بـ"الأيدي"، والركل بالأقدام، لمدة نصف ساعة.

لم يتحمل جسده النحيف الضربات التى تسببت فى موته، هكذا سجلت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، وأقوال الشهود.

جاء فى المعاينة، أن جسد الطفل مصاب بكدمات وكسور وجروح في مختلف أنحاء جسده، ونزيف أدى إلى وفاته.

وقررت جهات التحقيق، عرض الطفل على الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.

كانت بداية الكشف عن الواقعة، بورود إخطارا للواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مأمور مركز شرطة مشتول السوق، بتلقيه بلاغا بوفاة الطفل "يس ياسر" 11 سنة، طالب بالصف الخامس الابتدائي، مقيم مشتول السوق.

إثر إصابته بنزيف بالمخ، وبسؤال " ياسر. ح. ع" 33 سنة، مقيم بندر مشتول السوق، اتهم "مختار. ر. ح" 37 سنة، صاحب مخبز، بالتعدى على نجله "يس"، وإحداث إصابته نزيف بالمخ.

وحرر عن الواقعة المحضر رقم 7912، جنح مركز مشتول السوق، لسنة 2019، وألقي القبض على المتهم، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق.