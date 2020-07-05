"بيطري الشرقية": تنفيذ حملات تطهير وتعقيم مكبرة للوقاية كورونا

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة وضعت خطة لمواجهة فيروس كورورنا المستجد والحد من انتشاره، وذلك بالتنسيق مع المديريات الخدمية ورؤساء المراكز و المدن والأحياء والجهات ذات الصلة، وبدأت في تطبيق الإجراءات الإحترازية و الوقائية للحد من إنتشار الفيروس، مشيداً بدور مديرية الطب البيطري والتي قامت بتنفيذ حملات تطهير وتعقيم مكبرة بمركزي أبوكبير والزقازيق بمشاركة الجهاز التنفيذي، وذلك للحفاظ على صحة و سلامة المواطنين.

ومن جانبه أوضح الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية قامت بالتطهير والتعقيم الشامل لقريتي الحصوة والعزازي بمركز أبوكبير، حيث تم تطهير المباني الخدمية والمساجد الموجوده بهما، كما تم تطهير وتعقيم مواقف ( أبوخليل - الزراعة - كفر أبوحاكم - الحجز الدولي للسفريات) وشركة الدلتا للنقل والسياحة وشركة الكهرباء وديوان عام النيابة الإدارية وعدد من المساجد بمدينة الزقازيق.

وتتواصل جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية للوقاية من الأمراض الوبائي والفيروسات ومنع إنتشارها وللحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.