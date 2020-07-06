صاحب مبادرة لعلاج مصابي كورونا: "تعاملت مع حالة بعد وفاة أمي مباشرة"

قال محمد عرجون، شاب يساعد مرضى كورونا في محافظة أسوان، إنه يساعد المصابين قبل وفاة والدته، حيث بدأت مبادرته بداية من شهر فبراير الماضي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "DMC": "نحاول توعية الناس بخصوص المرض وتنظيم صرف المعاشات ومع تطور الجائحة وزيادة أعداد الإصابات حاولنا تقديم المساعدة بقدر أكبر، ونوفر خدمة الدعم الطبي للمعزولين منزليًا".

وتابع: "نحن كشباب لدينا غرفة عمليات صغيرة نتلقى من خلالها الاستغاثات، لدينا صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، ولدينا مجموعات تطوعية للتوعية وتغسيل الموتى ورعاية مرضى العزل المنزلي، وهناك ممرضون وأطباء، وأقرب شخص لمكان البلاغ يتعامل معه، ونقدم الدعم النفسي للمرضى أيضًا".

وأشار إلى أنه تعامل مع حالات صعبة كثيرة، مثل الحالة التي استغاثت به بعد وفاة والدته مباشرة، وجرى توفير الرعاية اللازمة لها: "أصررت على التعامل مع الحالة بسرعة، والحزن في القلب، وكان من الواجب عليّ فعل ذلك، حتى لا يتضرر شخص آخر من الوباء".