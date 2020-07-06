محافظ شمال سيناء يستعرض جهود المحافظة في مواجهة فيروس كورونا

استعرض اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، جهود المحافظة لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، خلال اجتماع مجلس المحافظين الذي عقد عن طريق الفيديو كونفرانس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأكد المحافظ، عرض الموقف التنفيذي للمحافظة، في عدد الإصابات والوفيات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وموقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، ومواد التعقيم والأدوية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، وأعمال التطهير والتعقيم للمنشآت داخل المحافظة، وأرصدة السلع الغذائية والمواد التموينية، وصرف منحة العمالة غير المنتظمة، وموقف امتحانات الثانوية العامة والأزهرية.

وأشار المحافظ إلي اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وإجراءات العزل والتقصي مع حالات الاشتباه، مؤكدًا على انه تم الاشتباه في عدد 243 حالة على مستوى المحافظة من بينها 57 حالة ايجابية، و52 حالة سلبية و14 حالة تحت العلاج بالمستشفيات، و3 حالات تحت الفحص و36 حالة بالعزل المنزلي، وشفاء 126 حالة، ووفاة 10 حالات.

كما أشار المحافظ، إلى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بكميات تكفى حتى 3 أشهر مقبلة، بجانب توافر مواد وأدوات التعقيم كميات تكفى لمدة شهر، بجانب توافر كميات من الأدوية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا ومستلزمات مكافحة العدوي في مخازن المديرية والمستشفيات، مؤكدًا على تطهير وتعقيم 691 منشأة صحية وتعليمية وأمنية وحكومية، بشمال سيناء.

وأعلن المحافظ، وجود 4 مستشفيات للعزل بالمحافظة، وهي مستشفى بئر العبد "مستشفي إحالة" بطاقة 86 سرير و25 سرير عناية مركزة و4 أجهزة تنفس صناعي، ومستشفى العريش العام بطاقة 36 سرير عزل و19 سرير عناية مركزة و21 جهاز تنفس صناعي، ومستشفى الشيخ زويد بطاقة 4 سرير عزل و3 سرير عناية مركزة، و1 جهاز تنفس صناعي، ومستشفى نخل بطاقة 22 سرير عزل و26 سرير عناية مركزة وجهاز تنفس صناعي.

وأكد المحافظ على توافر أرصدة من السلع الغذائية والمواد البترولية بالمحافظة، مشيرا الى توافر جميع السلع الأساسية والمقررات التموينية في مختلف مراكز ومدن المحافظة، وأن الحالة التموينية على مستوى المحافظة مستقرة، ولا توجد أية مشكلات، ويتم صرف السلع المربوطة على البطاقات التموينية للمواطنين، علاوة على إنتظام وصول السلع الأساسية والخضروات والفواكه إلى المحافظة، وهناك تشديد من الرقابة التموينية والحملات لمتابعة توزيع وصرف المقررات وضبط الأسعار وتحرير محاضر للمخالفين.

وأشار المحافظ، إلى صرف المنحة المقررة للعمالة غير المنتظمة على مستوى المحافظة، حيث تم صرف مبلغ 2 مليون و236 ألف و500 جنيها لعدد 6074 من العمالة غير المنتظمة، من مكاتب البريد وفرع بنك الائتمان والتنمية الزراعية.

ولفت المحافظ إلى اتخاذ الإجراءات الصحية لتعقيم طلبة وطالبات الثانوية العامة والأزهرية، خلال امتحانات نهاية العام الدراسي، بجانب اتباع بروتوكول وزارة الصحة، للحفاظ علي صحتهم، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة، يبلغ 2944 طالبًا وطالبة، موزعين على عدد 14 لجنة بالعريش وبئر العبد ورفح، وعدد طلاب الثانوية الأزهرية 550 طالب وطالبة، موزعين على عدد 8 لجان بالعريش والشيخ زويد وبئر العبد والحسنة.

وأكد على توفير 8 أتوبيسات لنقل طلاب رفح والشيخ زويد من مدينة العريش الي لجان الامتحانات بالشيخ زويد، حضر الاجتماع كل من اللواء هشام الخولي نائب المحافظ والعميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، ومديري مديريات الصحة والتموين ووكيل مديرية التربية والتعليم.