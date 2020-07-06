وكيل صحة الغربية: تعافي 2274 حالة مصابة بكورونا بأقسام العزل

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، اليوم، استمرار حالة التأهب والاستعداد القصوى، للإشراف على الرعاية الصحية والعلاجية، لأكثر من 2274 متعافي من الإصابة بفيروس "كورونا المستجد"، وخروجهم من أقسام العزل الرئيسية بمستشفيات العامة على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

صرح بذلك الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، لافتا إلأآ أنه إجمالى حالات الاشتباه بالفيروس، من نهاية شهر مايو الماضى وحتى الآن، بلغت 8037، من بينهم 1268 حالة شديدة الأعراض، و2361 حالة متوسطة الأعراض، و2386 حالة بسيطة الأعراض.

وتابع "حميدة"، اكتشاف 3373 حالة مؤكدة الإصابة، وبلغ إجمالى المتعافين خلال تلك الفترة 2274 مريض.

كما وجه وكيل وزارة الصحة، الشكر والتقدير لأفراد الأطقم الطبية والتمريض والعاملين بمستشفيات العزل، على عملهم المخلص والمشرف، وأداء واجبهم الوظيفي فى خدمة جميع المرضى أطفال وشباب وكبار السن.

وجدير بالذكر، أن ديوان مديرية الصحة يواصل جهوده فى رفع حالة الطوارىء والاستعدادات القصوى على مستوى مستشفيات العامة والإدارات الصحية، لتقديم كل الرعاية الصحية اللازمة، واستقبال كل الحالات المصابة بفيروس "كورونا المستجد"، وتأمين أرواح وحياة المواطنين.