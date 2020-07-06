محافظ الغربية يوجه باستمرار أعمال تطوير وتجميل مسار العائلة المقدسة

أعطى محافظ الغربية، اليوم، توجيهاته العاجلة إلى العميد السيد شرشر رئيس مجلس مركز ومدينة سمنود، بضرورة متابعة أعمال التطوير والتجميل بشارع سعد زغلول والذي يدخل ضمن مسار العائلة المقدسة حفاظا على صالح المواطنين.

كما شدد محافظ الغربية أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغا بتطوير مسار العائلة المقدسة، كونه تاريخًا متأصلا في وجدان كل المصريين وشعوب دول العالم.

وأشار محافظ الغربية إلى تضافر جميع الجهود لتذليل كافة العقبات لاستكمال الأعمال الجارى تنفيذها فى تطوير المسار بسمنود.

وأكد محافظ الغربية أهمية الارتقاء بالشكل الحضاري لواجهات المحال التجارية، حيث تتم عملية التطوير بشكل موحد لكافة المحلات الموجودة بشارع سعد زغلول والذي يعد ليكون مزارًا سياحيًا، وبما يسهم في انتعاش عملية الشراء من المترددين على هذا المكان السياحي الديني.

وطمأن محافظ الغربية أصحاب المحال بأنه لن يضار أحد من أعمال التطوير.