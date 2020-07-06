الكويت تمسح بإقامة صلاة الجمعة بالمساجد بداية من 17 يوليو

أعلن رئيس مركز التواصل الحكومي، المتحدث الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، اليوم، موافقة مجلس الوزراء على عودة إقامة صلاة الجمعة في المساجد، اعتبارًا من 17 يوليو الجاري، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وأضاف المزرم، في تدوينة على صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" - أن مجلس الوزراء الكويتي، كلف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بتوفير كافة الإجراءات والضمانات اللازمة لتطبيق الاشتراطات الصحية في المساجد.

وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية، أصدرت قرارًا في 13 مارس الماضي، بإلغاء صلاة الجمعة في المساجد؛ وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وكانت وزارة الصحة، أعلنت، اليوم، تسجيل 703 إصابات جديدة بمرض كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 50644 فيما تم تسجيل 5 حالات وفاة، أثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 373 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند،أن حالات الاصابة ال703 السابقة تضمنت 463 حالة لمواطنين كويتيين و240 حالة لغير الكويتيين، وفقا لما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية.