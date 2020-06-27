حزب الشعوب الديمقراطي التركي يعلن إصابة 3 من نوابه بكورونا

أعلن حزب الشعوب الديمقراطي التركي، اليوم، اكتشاف 3 إصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بين أعضائه، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وحسب النبأ الذي أوردته صحيفة "سوزجو" التركية المعارضة: كانت التحاليل التي أجريت لأعضاء البرلمان مؤخرًا قد أثبتت إصابة أحد نواب الحزب.

وأعلن نائبا رئيس المجموعة البرلمانية للحزب ساروهان أولوتش وميرال دانيش باشتاش، في بيان لهما، اليوم، أن العدد الإجمالي للإصابات بين نواب الحزب ارتفع إلى 3 بعد تسجيل حالتي إصابة جديدتين، وأشار النائبان، إلى أن الحالة الصحية للنواب المصابين جيدة.

وكان مجلس النواب التركي قرر، أمس الجمعة، تعليق العمل بمقر البرلمان لمدة 5 أيام حتى يوم 30 يونيو المقبل، بعدما أبدى عدد من الأعضاء مخاوفهم من العدوى بفيروس كورونا المستجد، في أعقاب إصابة عدد من مساعدي النواب.

وكانت حالات الإصابة بكورونا المستجد، سجلت ارتفاعًا بين أعضاء الأمانة العامة لمجلس النواب التركي مؤخرًا، حيث ارتفعت الإصابات بالبرلمان إلى 19 حالة، ما أثار مخاوف الكثير من النواب.

وأشارت صحيفة "حرييت" التركية: فقد وصف النائب عن حزب الخير، فخر الدين يوكوش، البرلمان التركي، بالبيئة المحفوفة بالمخاطر، وقال "إن أعضاء البرلمان تحت تهديد كبير. هناك مشكلة خطيرة، إذا كان جزء كبير من نوابنا سيواجهون مشكلة نتيجة الخوف من الفيروس، فيجب إيجاد علاج لذلك على الفور. نحن نعمل في بيئة محفوفة بالمخاطر".

من جانبه، انتقد نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إنجين ألتاي، اقتراح حزب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة رجب طيب أردوغان، فيما يتعلق باستمرار عمل الجمعية العمومية، قائلاً:"دعونا ننهي الأمور التي اتفقنا عليها بحلول 7 يوليو. ولنترك القضايا المثيرة للجدل حتى أكتوبر. إذا قمتم بذلك، ستتمكن هذه الجمعية من القيام بعمل جيد دون تعريض أي شخص لخطر فيروس كورونا المستجد. أو دعونا نموت إذا كان العمل الذي نقوم به هنا يستحق ذلك حقًا".