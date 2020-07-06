وزير الأوقاف ناعيا العصار: كان صاحب رأي ومشورة

نعى الدكتور محمد مختار، وزير الأوقاف، وفاة الفريق الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي الذي وافته المنية اليوم، قائلا: "خالص العزاء لأسرته الكريمة وللقوات المسلحة الباسلة وللشعب المصري كله ولأنفسنا".

وتابع "مختار" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، "معرفة سيادة الفريق بما يزيد عن 8 سنوات ما عرفناه عنه أنه متفانيا في خدمة وطنه محبا لدينه مقيما لفرائضه في اعتدال ووسطية وحب الخير للناس".

وواصل: "الفريق العصار كان واحد من الزملاء اللي الجميع في وقت الشدة يعتمد على رأيه ومشورته ومساعدته سندا لزملائه وإخوانه ووطنه ومتفانيا في خدمته، نسأل أن يخلف في أهله خيرا ويخلف في قواتنا المسلحة فيه خيرا ويخلف مصر فيه خيرا، ونسأل الله أن يجزيه الله فيما قدم، ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته".

ورحل عن عالمنا الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للانتاج الحربي، مساء اليوم الإثنين.

والدكتور محمد العصار من مواليد 3 يونيو 1946، وشارك في حرب الاستنزاف، ثم حرب أكتوبر كأحد عناصر أطقم إصلاح كتائب صواريخ الدفاع الجوي.

وأعلن محمد الباكر، المستشار الإعلامي لوزارة الإنتاج الحربي عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، وفاة الفريق العصار، قائلا: "الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون توفي إلي رحمة الله تعالي الفريق الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، دعواتكم بالرحمة والمغفرة".