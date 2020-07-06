البابا تواضروس ينعى "العصار": قيمة وطنية عظيمة وقائدا فذا

نعت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية وعلى رأسها البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي والذي وافته المنية اليوم، الذي وصفته بأنه "قيمة وطنية عظيمة وقائدًا فذًّا ورمزًا مضيئًا من رموز العسكرية المصرية".

وقالت الكنيسة، إن الفريق العصار، شارك في إدارة شؤون البلاد كعضو في المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وكان له دور بارز في إدارة ملف العلاقات الخارجية وتطوير تسليح القوات المسلحة، وساهم في رفع مكانة الجيش المصري وجعله من أكثر الجيوش تطورًا على مستوى العالم.

وأضافت الكنيسة في بيان لها: "خالص العزاء للقوات المسلحة، ولأسرة الفقيد العزيز ومحبيه وتلاميذه وعارفي فضله على مستوى الوطن".