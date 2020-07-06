وزير السياحة والآثار يلغي تراخيص 3 فنادق بالبحر الأحمر

أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم، 3 قرارات، بإلغاء كل التراخيص السياحية، لثلاث فنادق وقرى سياحية شهيرة بالبحر الأحمر، مملوكة لأحد رجال الأعمال، وذلك حفاظا على سمعة مصر السياحية وأمنها.

وأصدر وزير السياحة والآثار، القرارات التي تحمل أرقام 383 و384 و385، وذلك لمجموعة فنادق شهيرة ملك لرجل أعمال بالبحر الأحمر، وذلك بناء على عدة شكاوى أهمها عدم سداد مستحقات العاملين.

كان قطاع التفتيش والرقابة بوزارة السياحة والآثار برئاسة عبدالفتاح العاصي، قدم مذكرة تفصيلية بالمخالفات التي ارتكبها ملاك وإدارة عدة الفنادق، وكلف وزير السياحة والآثار، جهات الاختصاص ومكتب وزارة السياحة بالبحر الأحمر وشرطة السياحة وغرفة الشركات السياحية وغرفة المنشآت الفندقية، لتنفيذ القرار.