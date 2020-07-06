مطارا الغردقة وشرم الشيخ يستقبلان 286 مسافرا قادمين من أوكرانيا وسويسرا

استقبل مطارا شرم الشيخ والغردقة الدوليين طائرتين قادمتين من دولتي أوكرانيا وسويسرا، تقلان على متنهما 286 سائحا، في زيارة لقضاء إجازة بالفنادق السياحية في المدينتين بعد استئناف حركة الطيران في المطارات المصرية، وسط إجراءات وقائية وأمنية مشددة.

وقالت مصادر بالطيران المدني، إن مطار شرم الشيخ الدولي استقبل رحلة طيران قادمة من العاصمة الأوكرانية كييف، تقل على متنها 191 سائحا.

كما استقبل مطار الغردقة الدولي رحلة طيران من مدينة زيورخ بسويسرا تقل على متنها 95 سائحا.

أضافت المصادر، قامت فرق العلاقات العامة بالمطارين بالتنسيق مع مسئولي الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى بالمحافظتين باستقبال السائحين بالورود وقدموا لهم بعض الهدايا التذكارية.

وفور وصول الرحلات، تم توقيع الكشف الطبي الإجباري بالحجر الصحى بمعرفة أطباء الحجر بالمطارين، وتم السماح لجميع الركاب بالمغادرة.

يذكر أنه منذ بداية استئناف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر مع مطلع يوليو الجاري، أستقبلت مدينة شرم الشيخ حوالي 12 رحلة طيران قادمة من دولتي أوكرانيا وبيلاروسيا ، كما أستقبلت مدينة الغردقة 7 رحلات طيران قادمة من دول أوكرانيا وبيلاروسيا وسويسرا.