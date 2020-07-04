بالزي الفرعوني.. استقبال سائحي أوكرانيا وبيلاروسيا في مطار الغردقة

استقبل مطار الغردقة الجوي، اليوم السبت، ثلاث رحلات جوية قادمة من أوكرانيا وبيلاروسيا تقل 566 سائحا، تزامنا مع قرار الدولة بعودة حركة الطيران لاستقبال السياحة الخارجية بعد توقف دام لأكثر من ثلاثة أشهر.

جرى استقبال السائحين بالورود والهدايا وبفلكور شعبي وملابس فرعونية من قبل شركات السياحة المنظمة للرحلات السياحية للأجانب.

من جانبهم، عبر السائحون عن اشيتياقهم إلى مصر ومدنها السياحية وبخاصة الغردقة.

ومن جانبه أشار عصام علي الخبير السياحي، لـ "الوطن"، إلى أن مصر ضمن أول عشر دول سمحت حكومتها بعودة السياحة الخارجية، حفاظا على حصتنا من السياحة العالمية، لافتًا إلى أن مكاسب مصر من عودة السياحة تقدر بـ4 مليارات َفي حالة عودة السياحة الروسية للغردقة وشرم الشيخ.

وكشفت منال صالح، مدير مكتب وزارة السياحة بالبحر الأحمر، في تصريحات، اليوم، عن أن وزارتي السياحة والصحة وغرفة المنشآت الفندقية أصدرت 150 شهادة جديدة للسلامة الصحية للفنادق والقرى السياحية بالبحر الأحمر، بعد أن اجتازت أعمال التفتيش على الضوابط التي أقرها مجلس الوزراء لاستقبال السائحين.