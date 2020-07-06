"بكري": الفريق العصار كان جسرا للتواصل بين القوى السياسية بعد 25 يناير

نعى الكاتب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، الفريق محمد العصار، الذي وافته المنية اليوم، قائلا: "كل من عرف سيادة الفريق وأنا عرفته تحديدا بعد أحداث 25 يناير 2011 والتقيته عشرات المرات، كان دائما العقل الحكيم المنضبط والشخصية العسكرية الملتزمة المثقفة الواعية، وكان جسر التواصل مع شباب الثورة ومع العديد من القوى السياسية".

وأضاف "بكري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري "أشهد للواء العصار حوارات عديدة ولقاءات وكان يتحدث فيها برؤية المسؤول الحريص على أمن الوطن وثوابت الدولة المصرية، وكان يتعامل بهدوء مع من كانوا في هذه الفترة يرددون شعارات حماسية، وكان كثيرا ما كان يتفهم على هذه الحالة في هذا الوقت".

وتابع: "الفريق العصار قال للسفيرة الأمريكية عقب ثورة 30 يونيو إن القوات المسلحة حريصة على أمن الوطن، ولا يحق لك أنت أو غيرك التدخل في الشأن المصري".