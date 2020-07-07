محمد جمعة يعلن عودة "علاء الدين" بعرضين لأسر الشهداء والأطباء: أقل تحية

أعلن الفنان محمد جمعة عبر حسابه على موقع فيسبوك، عودة عرض "علاء الدين".

وكتب جمعة: "العروض العامة للجمهور :يتم فتح باب الحجز بدءًا من الأربعاء المقبل الساعة 12 ظهرا لأعداد محدودة بمبادرة من الفنان أحمد عز ونجوم العمل وأسرة Cairo Show مسرحية #علاء_الدين هترجع تاني بعرضين يوم الخميس 23 يوليو مخصص لأسر أبطالنا الشهداء والجمعة 24 يوليو مخصص لفرق الأطباء والتمريض اللي بذلوا مجهودات بطولية طول الشهور اللي فاتت وما زالوا.. وطبعاً أحمد عز ونجوم العمل شايفين إن دي أقل تحية تتقدم لهم في رجوع (علاء الدين) بنراعي كل الشروط الوقائية بعد تجهيز مسرح #CairoShow بكل المعدات والأدوات اللازمة والالتزام بنسبة الإشغال المقررة 25%".