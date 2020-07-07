وزير الأوقاف: التطاول على شرفاء الوطن أحياء وأمواتا خيانة

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن ما تقوم به عناصر الجماعات الإرهابية من الحكم على من هم بين يدي الله افتئات على الله وسوء أدب معه.

وأوضح الوزير، في بيان له، أن التطاول على شرفاء الوطن أحياء أو بين يدي الله تلميحًا أو تصريحًا خيانة للوطن واستهانة برموزه الوطنية الشريفة، وخدمة لجماعات التطرّف والإرهاب، مؤكدا أن العناصر الإرهابية والجماعات المتاجرة بالدِّين، وكذلك العناصر المتكسبة باللايك والشير والمتوددة لجماعات الشر والضلال بغية تعاطف عناصرها معهم على صفحاتهم، كل هؤلاء وأولئك خرجوا على كل القيم الإنسانية، فضلا عن القيم الدينية، وتجردوا من آدميتهم وصاروا مسخًا آخر غير إنساني بالمرة

وأكد "جمعة" أن هذه التصرفات البغيضة إنما تدل على مدى الانحطاط الأخلاقي وسوء الأدب الذي درجت عليه وألفته تلك الجماعات المارقة وعناصرها وكوادرها الضالة التي تتخذ من الدين ستارًا لعمالتها وخيانتها وتحقيق مطامعهما وأغراضها الخبيثة.