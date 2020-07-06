رئيس "قناة السويس" ينعى العصار: لم يتخل عن مكانه أو يترك سلاحه

نعى الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، مشددًا على أن مصر فقدت قيمة كبيرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "ON e"، أن العصار كان جنديًا مثاليًا وخلوقًا ومحترمًا، خدمت معه، وعندما كنت أواجه أي مشكلة كنت أتجه إليه للحصول على المشورة.

وتابع، أنه كان مبتسمًا ويظهر أنه لا مشاغل له، ويحل كل المشكلات بمنتهى الهدوء، بشكل مريح، موضحًا: "قدم لمصر الكثير منذ تخرج في كلية الفنية العسكرية، فقد كانت شخصية متكاملة، وأعزي نفسنا فيه والرئيس عبدالفتاح السيسي ومصر وأسرته".

وواصل: "قدم خدماته للبلد ولم يهرب من الميدان ولم يتخلَ عن أي مهمة أوكلت إليه، كان رجلًا عظيمًا، أدى دوره ولم يتخلَ عن مكانه أو سلاح، وظل يحمله حتى نهاية حياته، كما قدم لي الكثير من الحلول بابتسامة هادئة، وكان يتعامل مع كل الملفات، حتى لو لم تكن تخصصه مثل السلاح والملفات الخارجية والاجتماعية، وكان يتعامل معها بصدر رحب، وكان بيبات في شغله يوم و10 و20".