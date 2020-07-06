متحدث الوزراء: اشتراطات البناء ستصدر بعد 3 أشهر

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه فى غضون ثلاث أشهر ستنتهى الجهات المعنية من اشتراطات البناء، لافتًا إلى أن الدراسة إذا قالت إن بعض المناطق أصبحت مكتظة بالسكان، ولا حاجة للبناء عليها سيصدر قرار من الحكومة بحظر إصدار أى تراخيص بهذه المناطق تمامًا.

وأضاف "سعد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن قرار وقف البناء الممتد لـ6 أشهر لا يشمل المدارس والمستشفيات والمبانى الحكومية.

وتعليقًا على إن كان هناك أحد يمتلك قطعة أرض فى منطقة وتم منع البناء عليها، قال "سعد"، إن ذلك وضع ينظمه القانون، وليس اعتداء على ملكية أحد، وتابع: "سنعوضه بشئ آخر.. وفي النهاية المصلحة العامة تجب المصلحة الشخصية".