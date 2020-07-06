إصابة جديدة لطبيب بكلية الطب جامعة المنوفية بفيروس كورونا

أكد مصدر مسؤول بجامعة المنوفية، إصابة الدكتور طارق بحبح الأستاذ بكلية الطب جامعة المنوفية، بفيروس كورونا، بعد تأكد إصابته معمليا، موضحا أنه تم نقل الطبيب إلى معهد الكبد القومي، التابع للجامعة، وحجزه بالعناية المركزة لتدهور حالته الصحية.

كان مصدر مسؤول بديوان محافظة المنوفية، أكد في وقت سابق، إصابة سالم الجندي مدير إدارة التدخل السريع بديوان عام المحافظة، بفيروس كورونا المستجد، بعد ظهور بعض الأعراض عليه.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الإصابة ثبتت بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والأشعة، موضحا أنه جرى عزل "الجندي" منزليا، وخضوعة لبروتوكول العلاج التابع لوزارة الصحة.