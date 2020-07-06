أحد أبطال عزل دمياط: لا أعتبر نفسي مررت بمواقف صعبة.. ربنا بيسلم

"لن أنسى مشهد عجوز مصابة بالزهايمر ومريضة بمرض نفسي حينما جاءت إلينا مصابة بفيروس كورونا المستجد وكنا عاجزين عن أخذ مسحة منها في بداية الأمر حيث رفضت أخذ المسحة منها وقمنا بالاستعانة بأولادها الذين ساعدونا لنتمكن من أخذ المسحة منها بعدما حاولت التعدي علينا في بداية الأمر" بتلك الكلمات بدأ أحمد الدرس فني معمل يعمل بمستشفى الصدر المخصص لحالات العزل في دمياط بعد تخرجه حديثا.

يستطرد الدرس قائلا تخرجت عام 2016 م من معهد فني صحي قسم تحاليل طبية ليبدأ عمله في مستشفى الصدر كفني معمل عام 2017 م حيث أقوم بأخذ المسحات من مرضى الاشتباه والحالات المؤكدة، مشيرا إلى قلق أسرته عليه عندما علموا بعمله في العزل المخصص لحجز المصابين بفيروس كورونا كوفيد -19، مؤكدا حرصه التام على الالتزام بالإجراءات الوقائية حماية له ولأفراد أسرته ولكافة المتعاملين معه وذلك منذ عمله بالعزل قبل 4 أشهر بعد تخرجه مجددا.

يردف الدرس قائلا: لا أعتبر نفسي مررت بمواقف صعبة خلال عملي بالعزل فكافة الأمور تمر بتوفيق من الله وربنا بيسلم الجميع موجها رسالته للمواطنين عليكم بالالتزام بتعليمات وزارة الصحة وارتداء الماسك الطبي، مضيفا: طوال تلك الفترة كنت حريصا على التواصل مع أفراد العائلة عبر الهاتف والإنترنت.

واختتم الدرس حديثه برسالة للأطقم الطبية حافظوا على أنفسكم واتبعوا الإجراءات الوقائية.