اعترافات الشاب المتهم بالتحرش بالفتيات أمام النيابة

استمعت النيابة العامة لأقوال أحمد بسام زكي الشاب المتهم بالتحرش بالفتيات.

وقال المتهم في التحقيقات، إنه تعرف على ست فتيات من خلال أحد مواقع التواصل الاجتماعي، واللاتي بعد تعرفه بهن تلقى منهن صورا إباحية لهن، فاحتفظ بها، وهددهن لاحقا بإرسالها لأهلهن بعد إبدائهن الرغبة في إنهاء علاقتهن به.

وأنكر المتهم ما أُذيع ورُوِّج عنه - خلاف ما أقرَّ به - بمواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

وأعدت «وحدة الرصد والتحليل» بـ«إدارة البيان بمكتب النائب العام» تقريراً شاملاً بما تُداول عن المتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، وما أمكن رصده من وقائع وتسجيلات صوتية منسوبة إليه خلال تهديده فتيات ودعوتهن لممارسة الرذيلة معه، وقد أمر «النائب العام» بالتحقيق فيما تضمنه هذا التقرير، وجارٍ استكمال التحقيقات.