"بيعتبروها أم".. تفاصيل إطلاق اسم رجاء الجداوي على قسم بـ"بنك الطعام"

علقت أغاريد أمين، مدير التسويق بـ "بنك الطعام"، على مبادرة البنك بإطلاق اسم الفنانة الراحلة رجاء الجداوي على قسم التعبئة بالبنك، فذكرت أن رحيلها كان مؤلما وصادما، "أتمنى تكون في مكان أفضل بسبب أعمالها الخيرية، شخصية الراحلة كانت مختلفة وكانت طاغية الود والاحترام".

وأضافت "أمين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة "العربية الحدث"، أن البنك قرر إطلاق اسم الراحلة على قسم التعبئة لأنه كان لها دورها الواضح البناء في خدمات البنك الخيرية، كما أن مجلس الإدارة لبنك الطعام فكر في هذه المبادرة وقرر عدم الاكتفاء بنعيها فقط.

وعن سبب اختيار قسم التعبئة لتخليد اسمها، أوضحت أغاريد، أن هذا القسم هو الذي شهد زيارتها في عام 2017 والذي مكثت فيه ساعات طويلة، "زيارة رجاء الجداوي كانت من المفترض أن تكون قاصرة على إلقاء كلمة لكنها قررت البقاء لساعة أطول وأصرت على التقاط الصور مع العمال عاملا عاملا، ورفضت أن تكون صورة جماعية".

وأوضحت أن جميع العاملين من أكبرهم حتى أصغرهم شعر بحب كبير لها وتعاملنا معها جميعاً كأم ولم تنقطع صلتنا بها منذ هذه الزيارة في كل حملة كنا نتواصل معها.