الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل بعشية استشهاد ثاؤذورس الراهب

احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مساء اليوم الجمعة، بعشية استشهاد ثاؤذورس الراهب، بحسب الاعتقاد المسيحي.

وبحسب القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة، فإن الراهب ولد بمدينة الإسكندرية وترهب بأحد الأديرة القريبة منها فاشتهر بالسيرة الطاهرة، ولما مال قسطنديوس ابن الملك قسطنطين الكبير إلى الأريوسين أرسل بطريركا أريوسيا إلى الإسكندرية يسمي جورجيوس مصحوبا بعدد من الجنود، فنفي القديس أثناسيوس بابا الإسكندرية وجلس مكانه بعد أن قتل كثيرين من المؤمنين فغار هذا القديس غيرة مسيحية وأخذ يجادل الأريوسين ويكشف ضلالهم، فقبض عليه البطريرك الدخيل وعذبه كثيرا ثم أمر بربطه في أرجل حصان جموح وإطلاقه في الميدان فتقطعت أعضاؤه وتهشم رأسه وتوفي.

وقال حليم، إن المؤمنين جمعوا أعضاء هذا القديس ورتبوا له عيدا في 6 بؤونة من كل عام قبطي، حيث تم إضافة سيرته في السنسكار الكنسي.