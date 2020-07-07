نقيب الصحفيين ناعيا العصار: لم يكن له خصومة مع أحد سوى أعداء الوطن

نعى ضياء رشوان، نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي والذي وافته المنية بالأمس، واصفًا إياه بأنه كان مقاتلًا في زمن الحرب والسلم، وكان له دور فعال فيما بعد ثورة يناير وبناء الدولة المصرية، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسؤوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد".

وأضاف "رشوان"، أن الفريق العصار كان رجلا صبورا ودمث الخلق وشديد الهدوء والذكاء واستطاع بناء جسور مع كل فئات الشعب المصري بعد 25 يناير 2011، كما أن الجميع يتفق على وطنية الرجل وحكمته الكبيرة، ولم يكن له خصومة مع أحد إلا أعداء الوطن، "الراحل كان له دور رائع في السنوات الأخيرة".

وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أنه تعرف على الراحل في فبراير 2011 عندما كانت القوات المسلحة تبذل ساعات طويلة لم تكن تقل عن خمس ساعات، للاستماع للجميع، مضيفًا: "كان في قلب اللقاءات، وبنى جسورًا مع كل الشعب المصري، وفي كل الأحداث كان محتفظًا بعلاقة هائلة مع الجميع".