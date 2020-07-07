الطقس اليوم الثلاثاء 7-7-2020 في مصر والدول العربية

نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس اليوم، الثلاثاء، إذ يسود طقس شديد الحرارة على الوجه البحري والقاهرة، ورياح معتدلة تنشط أحيانًا، فيما يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مع وجود شبورة مائية صباحًا ورياح معتدلة، بينما يسود طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد مع رياح معتدلة.

الطقس في مصر

أما ليلًا، فيكون الطقس معتدلًا على الوجه البحري والقاهرة، ولطيًفا على السواحل الشمالية، ومعتدلًا على شمال وجنوب الصعيد، حيث تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي، وفقًا للوصف الفني لخرائط الطقس.

حالة البحرين المتوسط والأحمروبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس في السعودية

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالسعودية، استمرارا فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد الى مرتفعات مكة المكرمة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على المناطق الشرقية ونجران واجزاء من منطقة الرياض.

الطقس في الأردن

وكشفت دائرة الأرصاد الجوية بالمملكة الأردنية الهاشمية، عن انخفاض طفيف على درجات الحرارة، الاجواء ما بين صيفية عادية الى حارة نسبيًا في أغلب المناطق، بينما تستمر حارة في مناطق البادية والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار أحيانًا في البادية الشرقية.