السيطرة على حريق بمقلب قمامة تابع لشركة نظافة بمغاغة

سيطرت قوات الحماية المدنية بالمنيا على حريق نشب مساء الإثنين بمقلب قمامة تابع لشركة نظافة في مركز مغاغة بأقصى شمال المحافظة.

تلقت الوحدة المحلية بمغاغة بلاغا بنشوب حريق بمقلب بأطراف المدينة فقرر محمد سيد أبو ليلة رئيس المركز تشكيل لجنة برئاسة محمد عيد بيومى لمتابعه أعمال شركات النظافة طبقا للبند 11 من البروتوكول الموقع مع الوحدة المحلية لبيان مدى الالتزام ببنوده وتبين اشتعال النار بمقلب القمامة الخاص بشركة نظافة، وأنه قد سبق إنذار صاحبها أكثر من مرة، وتم إبلاغ وحدة المطافى التي انتقلت إلى المقلب وتمكنت من إخماد الحريق وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف، وذلك حفاظا على البيئة وصحة المواطنين.