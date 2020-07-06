رئيس جامعة المنيا يتابع امتحانات الفرق النهائية بكليتي الطب والصيدلة

أجرى الدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن، رئيس جامعة المنيا، جولة تفقدية جديدة، صباح اليوم؛ لمتابعة أعمال امتحانات طلاب الفرق النهائية بكليتي الطب والصيدلة، وذلك للتأكد من مدى مراعاة الكليتين تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجامعة، والالتزام بأعمال التطهير والتعقيم اليومي، وتوزيع وتنسيق المدرجات بين الكليات، لاتساع المسافات البينية بين الطلاب حرصاً على سلامتهم.

رافق رئيس الجامعة، الدكتور عصام الدين صادق فرحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبدالعزيز عميد كلية الصيدلة، والدكتور محمد عبدالمحسن عميد كلية الطب، ووكلاء الكليتين لشئون التعليم والطلاب، والعقيد أسامة فوزي مدير الأمن الإداري بالجامعة.

وشدد رئيس الجامعة على الالتزام بارتداء الكمامات من قبل جميع الطلاب، والعاملين، والمراقبين، والأمن الإداري، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات والوقائية، موجهًا بتذليل كافة العقبات والتحديات أمام الطلاب، وتهيئة الأجواء المناسبة بما يُمكنهم من التركيز وحسن الأداء في اختباراتهم، ومؤكدًا على ضرورة الالتزام بالتطهير والتعقيم وأعمال النظافة بشكل مستمر داخل وخارج اللجان للحفاظ على سلامة الطلاب.

أوضح الدكتور عصام فرحات أن 536 طالبًا وطالبة من طلاب الفرق النهائية من الرابعة وحتى السادسة بكلية الطب البشري أدوا اختباراتهم، وذلك بمدرجات الكلية، بينما أدى 316 طالبًا وطالبة بكلية الصيدلة امتحاناتهم بـ 15 لجنة امتحانية.