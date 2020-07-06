منحة مالية لمدة 3 أشهر من التضامن لسيدة المنيا "نادية إسماعيل"

قال خلف إسماعيل مهني، شقيق السيدة "نادية"، الشهيرة بالحاجة فادية، المتداول قصتها مؤخرا عبر صفحات التواصل الاجتماعي، بحبسها 22 عاما داخل منزلها، إنه التقى اليوم، "ياسر بخيت" وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، لبحث دعم حالة شقيقته المريضة نفسيا، وفقا لتعليمات وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة نيفين القباج.

أضاف، أن وكيل وزارة التضامن أعلن منحها مساعدة مالية لمدة 3 أشهر، تبدأ عقب خروجها من مستشفى المنيا للأمراض النفسية، التي تخضع فيها للعلاج، بناء على قرار الأطباء، مع تجهيز غرفتها داخل منزل الأسرة بقرية تله، التابعة لمركز المنيا.

وكان مستشفى الأمراض النفسية بالمنيا الجديدة، قرر حجز السيدة "نادية إسماعيل مهني" إلزاميا، إذ توجهت برفقة شقيقها إلي المستشفى، بناء على قرار النيابة العامة في المحضر رقم 5691 إداري مركز المنيا، بعرضها على أطباء المستشفى لكتابة تقرير بالحالة، مع حجزها إلزاميا إذا استدعى الأمر لتلقي العلاج اللازم.

وكانت النيابة، أمرت في تحقيقاتها مع "خلف إسماعيل مهني" بناء على البلاغ المقدم من جيرانه، بحجزه لبيان إذا كان قد قام بحجز شقيقته بدون وجه حق من عدمه، وكذا بيان قصده من ذلك إذا كان يقوم بتعذيبها من عدمه، وإذا كان يقوم برعايتها من عدمه، وتم إخلاء سبيله في يوم 29 يونيو بعد الإستماع لأقوال الشهود.

كما كلفت النيابة العامة في قرارها أحد الأطباء المختصين بالطب النفسي بالإنتقال إلى منزل السيدة لتوقيع الكشف عليها، وبيان حالتها تحديدا، وأذا كانت توافق موافقة صريحة دخولها للمستشفى من عدمه، وأذا كانت الحالة يلزم دخولها إلزاميا المستشفى، مع إعداد تقرير مفصل بالحالة، وعقب عرض الحالة اليوم السبت على أطباء مستشفى الصحة النفسية تقرر بقاءها في المستشفى إلزاميا، وحجزها لحين إعداد تقرير بالحالة وإرساله للنيابة العامة.

وكانت وزارة التضامن قد أصدرت بيانا جاء فيه أن نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وجهت فريق أطفال بلامأوى والتدخل السريع التابع لمديرية التضامن الاجتماعي، بمحافظة المنيا، بالوصول إلى السيدة نادية إسماعيل مهني المقيمة بقرية تلة التابعة لمركز المنيا، بناءاً على بلاغ مقدم ضد شقيقها خلف إسماعيل مهني، من المواطنين، خلف ومجاهد علي، جيران الحالة بإهماله أخته وحبسها في منزل مجاور لهم لمدة 22 عاما دون رعاية.