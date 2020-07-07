اليوم.. طلاب "الثانوية" يؤدون امتحانات الفيزياء والتاريخ و"الكيمياء لنظام STEM"

يؤدى طلاب الثانوية العامة اليوم امتحانات مادتى الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية، كما يؤدى طلاب نظام (STEM) الامتحان فى مادة مقاييس الفهم (الكيمياء)، ورصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام المسئول عن إدارة المجموعات المسماة (بالنجاح علمى رياضيات 3 ث)، (بالنجاح أدبى 3 ث)، (بالنجاح علمى علوم 3 ث) بتطبيق المحادثات «واتس آب» بنشر أسئلة وإجابات امتحانات «اللغة الإنجليزية والديناميكا»، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها، لا سيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة المرتكبة من خلال شبكة الإنترنت.

وأسفرت الجهود من خلال الفحص الفنى وجمع المعلومات عن أن وراء ارتكاب الواقعة (طالب - مقيم بديروط بأسيوط)، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى «الأمن الوطنى والأمن العام»، ومديرية أمن أسيوط تم استهداف وضبط المتهم المذكور بمحيط محل إقامته، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقيامه بإنشاء وإدارة المجموعات المُشار إليها بغرض مساعدة الطلاب على الغش أثناء تأدية الامتحانات، والاستفادة مادياً جراء ذلك. وأضاف بتخلصه من هاتفه المحمول والشريحة المستخدمة عقب علمه بضبط القائمين على إدارة مجموعات مماثلة ممن يقومون بنشر أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

لا شكاوى من امتحان التوحيد لطلاب أدبى الأزهر

وفى سياق متصل، أدى طلاب الثانوية الأزهرية، أمس، امتحان التوحيد لشعبة الأدبى، وسط حالة من الهدوء، وأكدت مصادر بغرفة عمليات الأزهر لمتابعة سير الامتحانات، عدم ورود شكاوى على الأرقام التى نشرها الأزهر للإبلاغ عن شكاوى من قبل الطلاب أو أولياء الأمور، وأن العملية الامتحانية مرت وسط هدوء تام. وأضافت المصادر أن التقارير التى وصلت من أغلب المحافظات للغرفة لم يرد فيها تسجيل أى حالات غش حتى الآن، وبعد وصول التقارير سيتم إعلان ما تم خلال اليوم السابع للامتحانات القسم الأدبى، وأوضحت أن التحقيقات فيما أشيع عن تسرب امتحان مادة الأحياء للقسم العلمى أمس الأول، أوضحت زيف هذا الكلام وأنه لم يكن هناك أى تسريبات للامتحان أو أسئلته.

واستمرت امتحانات الفرق النهائية بجامعة الأزهر لليوم الثالث، وقال الدكتور أحمد زارع، المتحدث باسم جامعة الأزهر، إن طلاب الفرق النهائية فى 89 كلية أدوا امتحاناتهم أمس، وسط حالة من الهدوء، وأن الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة، قام بجولة تفقدية فى عدد من الكليات، تأكد خلالها من توافر الإجراءات الاحترازية والالتزام بها، كما سأل رئيس الجامعة الطلاب عن أسئلة الامتحانات، ومدى يسرها على الطلاب، وقام رئيس الجامعة بتوزيع الهدايا المختلفة على الطلاب لدعمهم.

وعلى جانب آخر، انطلقت أمس، امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب السنوات النهائية بمرحلة الليسانس بكلية الآداب جامعة عين شمس، وسط عدد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأشاد الدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، بالإجراءات التى اتبعتها إدارة الكلية، خاصة فيما يتعلق بعمل 4 ممرات لدخول الطلاب، موضح عليها مسافات التباعد الواجب الحفاظ عليها وقياس درجات الحرارة لكافة الطلاب والمراقبين، وكذلك تخصيص ممرين آخرين لخروج الطلاب والتأكيد على عدم وجود أى تجمعات بين الطلاب قبل وبعد الامتحانات.

وأكد نائب رئيس جامعة عين شمس أن الجامعة لم تتلق حتى الآن أى اعتذارات عن الامتحانات من طلاب الفرق النهائية بالكليات المختلفة مرحلتى البكالوريوس والليسانس، لافتاً إلى أن إجمالى عدد الطلاب المقرر أداؤهم الامتحان بالفرق النهائية يبلغ 49.5 ألف، وآخر كلية ستنتهى امتحاناتها كلية الصيدلة نظراً لتأخر التدريبات العملية.

وتابع نائب رئيس جامعة عين شمس، أن غرفة العمليات المركزية المكلفة بمتابعة الامتحانات، لم ترصد شكاوى حتى الآن بشأن الامتحانات، وهناك متابعة مستمرة من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، والدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس.

وقال الدكتور مصطفى مرتضى، عميد كلية الآداب جامعة عين شمس، إن 6800 طالب وطالبة بالفرقة الرابعة يؤدون امتحانات الفصل الدراسى الثانى، مؤكداً أنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الظروف الاستثنائية لفيروس كورونا، حرصاً على صحة وسلامة أبنائها الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة.

وأضاف «مرتضى» لـ«الوطن»، أن الكلية رفعت توزيع امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشعب المختلفة، موضحاً أنها موزعة على 3 فترات فى اليوم الواحد، مشيراً إلى أن مدة فترة الامتحان الواحد ساعة واحدة، وبعد الانتهاء والبدء فى الفترة الثانية يتم إجراء عملية تعقيم القاعات لمدة ساعة ونصف، لافتاً إلى أنه تم تقسيمهم على 4 فترات من 9 صباحاً حتى 5 مساء، بحيث لا يتجاوز عدد الطلاب 1200 طالب على مدار اليوم.

وعن نظام الامتحانات أوضح «مرتضى» أن الامتحانات بنظام الاختيار من المتعدد «MCQ»، مشيراً إلى أن إدارة الجامعة قامت بتوفير صناديق بلاستيكية توضع بها أوراق الإجابة، حيث يقوم الطلاب بوضع الأوراق بها بأنفسهم، ويتم وضعها فى الكنترولات لفترة عزل قبل تداولها، حرصاً على سلامة أعضاء هيئة التدريس والعاملين قبل التصحيح، إضافة إلى مضاعفة أعداد قاعات اللجان إلى 50 لجنة، وكذلك تخصيص قاعة مجهزة لإجراء اختبارات الطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة ومركز الإبصار بالكلية.

وأعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن الضوابط والإجراءات الاحترازية التى وضعتها الجامعة للحفاظ على سلامة الطلاب والأساتذة وجميع العاملين المشاركين فى منظومة امتحانات السنوات النهائية والدراسات العليا لطلابها، التى تجرى وفق قرارات وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات بإقامة امتحانات حضورية.

وعممت الجامعة الإجراءات والضوابط الاحترازية على الكليات والمعاهد منذ فترة طويلة، علاوة على الأدلة والفيديوهات التى تقدم نصائح احترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد عبر الشهور الماضية، ابتداء من شهر يناير الماضى وقبل أن يتحول انتشار فيروس كورونا إلى جائحة عالمية.

وتضمنت الإجراءات مجموعة تفصيلية من الضوابط تتعلق بقواعد الدخول والخروج للجامعة وقاعات الامتحان، وتخصيص غرف للعزل والعيادات الطبية وقاعات التصحيح والكنترول وقواعد الامتحانات الشفوية والعملية والإكلينيكية وضوابط الاعتذار عن أداء الامتحانات وإجراءات تسكين الطلاب بالمدن الجامعية خلال الامتحانات وآليات التعامل مع الطلاب الوافدين، بما يضمن نجاح سير الامتحانات وتحقيق مخرجات العملية التعليمية وأهدافها.

وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، أن الضوابط تلزم جميع المشاركين بارتداء الكمامة وقواعد التباعد الاجتماعى والدخول من بوابات التعقيم، والوجود قبل بدء الامتحان بساعة، واتباع العلامات الإرشادية لمسار اللجان، ومنع التجمعات أو التدافع، وعدم السماح بدخول اللجان بعد بدء الامتحان، مع السماح بانصراف الطالب فور الانتهاء من الإجابة.