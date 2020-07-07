أديب عن انخفاض إصابات كورونا: لم نعد نسمع أنين المستشفيات

أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن سعادته البالغة بانكسار أرقام الإصابات بفيروس كورونا في مصر إلى ما تحت الـ 1000 بعد أن سجلت مصر، الاثنين، 969 إصابة جديدة بالفيروس، موضحًا أن عدد الإصابات في مصر تهبط منذ 4 أيام وهي في تناقص، "أنا لا أقرأ أرقام الإصابات يوميا ولا أقيس عليها، لكن لما تنكسر تحت الألف لازم أبص لها ونتفاءل، ولو زادت عن الألفين لازم نبص لها ونلطم"

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، أنه لا يجوز حاليًا الحكم على ذروة انتشار الفيروس في مصر، "الموضوع ده لازم ياخد أسبوع أو 10 أيام"، ففي الولايات المتحدة الأمريكية الأرقام صعدت مرة أخرى، وكذلك بريطانيا ولكن ليست بنفس نسبة الزيادات الكبيرة، "الرقم في مصر ده جيد جدا، ولم نعد نسمع أنين المستشفيات".

وتابع: "كان جه وقت في مصر الناس مش لاقية سراير في المستشفيات، أنين الناس من نقص الدواء والمستشفى كان مسموع دلوقتي مش هقول اختفى بس قليل أوي، أصبح هناك نوع من أنواع الاحتواء، هناك نظريتين واحدة أمريكية ونظرية أخرى من منظمة الصحة العالمية، النظرية الأولى قالت إن الفيروس العدوى بتاعته أصبحت تقل وقوته تقل، والنظرية الثانية قالت إن انتشاره أصبح أقوى ولكن حدته أضعف".

وتساءل: "هل إحنا ما زلنا في الموجة الأولى، محدش يعرف، هل فيه موجة ثانية الله أعلم، إحنا اللي ملاحظينه أن الأعداد تقل، من الوارد ان بكرة تزيد، بس انخفاض أعداد الإصابات معناها أن الفيروس انتهى لا، يعني الواحد ممكن ينزل الشارع ومش هيتعدي لا، يعني كورونا خلصت لا، هل معناها إننا مش هنلبس الكمامة تاني، لا، يعني نروح الساحل الشمالي وإحنا مطمنين لا".

وواصل: "مش عاوز حد يفرح أوي ويقول هخرج بدون كمامة عشان الأعداد قلت، طب بعيد الشر ممكن نلاقيها بكرة 1200 أو 1400"، مؤكدًا في الوقت ذاته أن انخفاض أعداد الإصابات في مصر يقلل الضغط على النظام الصحي في مصر.