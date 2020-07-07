متحدث الوزراء: مدبولي زار محاور مرورية تهدف لتسهيل الحركة

كشف المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل جولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الإثنين.

وقال سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إن رئيس الوزراء قام بزيارة بعض المحاور التي يتم إنشائها لتسهيل الحركة المرورية لانتقال البشر والبضائع والتي تتواءم مع التوسع العمراني على أرض مصر وحل مشكلة عدم التخطيط في مدن مصر الكبرى.

وأوضح سعد أن رئيس الوراء أمر بالتعامل مع مشكلة عدم التخطيط في المدن الكبرى بإصدار قرار بمتابعة مشاكل البناء العشوائي.