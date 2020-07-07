"الوزراء": قد نتخذ قرارا بمنع البناء السكني نهائيا في أحياء معينة

كشف المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل جولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الإثنين وتعليقه على تكدس السيارات في المدن.

وقال سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إن رئيس الوزراء وجَّه وزارة الإسكان بالتعاون مع الجامعات الموجودة وكليات الهندسة والتخطيط العمراني في الجامعات الكبرى بالقاهرة والإسكندرية لمراجعة كل الاشتراطات البنائية والمخططات العمرانية في نطاق "القاهرة والجيزة والإسكندرية" لعمل تقرير في فترة أقصاها 3 أشهر وبناء على هذا التقرير قد يتم اتخاذ قرارات من نوعية وقف البناء لأغراض السكن بشكل نهائي وتام في بعض المناطق وبعض الأحياء داخل هذه المحافظات.

وأوضح سعد أن اللجان المشكلة قد تقول إن بعض الأحياء وصلت لدرجة من الاكتظاظ والتشبع والتكدس لا تسمح بمزيد من المباني لأغراض السكن وسيصدر قرار بمنع البناء لأغراض السكن بشكل نهائي.

وتابع: "حد هيسألني لو حد عنده قطعة أرض بيجهزها للبناء أو للبناء السكني ولو صدر القرار هيكون مصير الأرض إيه وهو في الحالة دي هيكون قدامه خيارات إما أن يغير نشاطها من سكني لنشاط آخر زي مدرسة أو مستشفى أو نشاط خدمي أو تجاري أو جراج لأن أحد الأفكار اللي احنا شغالين عليها اننا نحل مشكلة التكدسات المساحات الخالية تحويلها جميعًا إلى جراجات"، لافتًا إلى أنه حال عدم رغبته بتحويل النشاط يسمح له باستبدال قطعة الأرض بقطعة جديدة في المدن الجديدة.