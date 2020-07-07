الوزراء: تغيير كود الجراجات وإلزام أصحاب العمارات بمساحات أكبر

كشف المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء تفاصيل جولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الإثنين وتعليقه على تحول شوارع مصر لجراجات.

وقال سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إن شوارع مصر من الناحية الإنشائية ليست بالشوارع الضيقة، مشيرًا إلى أنها شوارع بالفعل متسعة وما يجعلها ضيقة هو أن الشارع 4 حارات ولكنه تشغل 3 حارات منه لركن السيارات وتشغيل حارة واحدة فقط للسير.

وأوضح سعد أن الكود الخاص بالجراجات سيتم تغييره وأن لو شخص سيقوم ببناء عمارة من 5 أدوار وفي كل دور 3 شقق ولديه في العمارة 15 شقة يخصص جراج واحد لكل شقة في الظروف العادية، لافتًا إلى أنه مع تغيير الكود سيتم ربط عدد السيارات المخصصة لكل شقة بمساحة الشقة "لو شقة 200 متر فيما فوق هنلزم صاحب العمارة بتوفير مكانين للشقة في الجراج عشان منفاجئش بعد كده إن السيارات مكدسة في الشوارع نتيجة إن الجراج المخصص للعمارة لا يسمح باستيعاب كل أعداد السيارات".