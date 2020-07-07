الوزراء: لجنة لفحص جراجات العمارات غير المخصصة لركن السيارات

كشف المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل جولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أمس الإثنين، وتعليقه على تحول شوارع مصر لجراجات للسيارات.

وقال سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إن من صلاحيات اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء من أساتذة كليات الهندسة بالقاهرة والإسكندرية أن توصي باتخاذ قرارات وإجراءات ضد الجراجات المغلقة والجراجات التي تستخدم لغير أغراض الجراج كمخازن أو الجراجات المؤجرة.

وأوضح سعد أنه سيتم إجبار أصحاب الجراجات على فتحها واستخدامها الاستخدام المخصص لها في انتظار السيارات.

وأشار سعد إلى أن هذه المشكلات التي تواجهها الحكومة مشاكل متراكمة من الحكومات السابقة، مشددًا على أن الحكومة تسعى لحل هذه المشكلات لتغير شكل الحياة في مصر.