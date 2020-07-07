عمرو أديب ينعى العصار: برع في كل منصب تقلده.. والتاريخ سيكتب عنه فصولا

نعى الإعلامي عمرو أديب، الفريق محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي وافته المنية عصر أمس الاثنين، قائلًا: "هذا الرجل كان رجلًا فاخرًا، كان مقاتل محترف، أنا شخصيًا أنظر بكثير من الاحترام للمقاتلين اللي دخلوا الحروب، العصار حضر حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر وحارب من أجل رفع العلم المصري، كان شخصا متفانيا مُحبا لمصر مضحيًا بصحته".

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، على شاشة "MBC مصر"، أن هذا الشخص لم يتحمل منصبًا أو وكل إليه منصب إلا وبرع فيه وقدم فيه كل شيء يفيد مصر، "يمكن الإدارة السياسية كانت قد استشعرت مرض الفريق العصار وتم تكريمه في الفترة الماضية بترقيته وتسميه أحد المحاور باسمه، هذا لتخليد اسمه وواجب وشرف اللي قدمه لمصر وللجيش المصري".

وتابع: "بعيدًا عن الكلام المنمق، كان للفريق العصار دور مؤثر في كثير من القضايا في السنوات اللي فاتت، هناك أشياء لما ينكتب تاريخ مصر في الفترة ما بين 2011 لـ 2020، الفريق العصار هيكون له فصول في هذا الأمر، بعد ثورة 2011 كان للفريق العصار دور مهم في الاتصال بالأحزاب المختلفة والإعلاميين وشرح دور الجيش، وضع الجيش الفترة دي كان حساس جدا ووضع صعب".

وأوضح أنه عندما تولى العصار مهام التصنيع الحربي قاد بنفسه طفرة كبيرة في هذا الأمر، كما أن علاقات العصار الداخلية والخارجية قوية، كان رجلا لا يحب الأضواء ولكن كان موجودا في كل القضايا المهمة وكان طرفا أصيلا في الكثير من الموضوعات المهمة في السنوات الماضية، خصوصًا في الأوقات المهمة والحساسة واللي كان فيها دور القوات المسلحة محسوب وكان دور حساس جدا.