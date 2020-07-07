نقابة البناء تنعى العصار: له سجل حافل من البطولات والإنجازات

نعت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبدالمنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الفريق محمد العصار، وزير الدولة للناتج الحربي، الذي توفي بالأمس بعد صراع طويل مع المرض.

وأكدت النقابة العامة في بيانها، أن الراحل له سجل حافل من البطولات والإنجازات العسكرية والسياسية من خلال موقعه وزيرا للإنتاج الحربي.

وأشار عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة، إلى أن الراحل كان رمزا من رموز القوات المسلحة المخلصين، ممن كان لهم علامات مضيئة وإنجازات كبيرة.

ولفت الجمل، إلى أن الفريق الراحل محمد العصار، حقق نجاحات كبيرة في وزارة الإنتاج الحربي على مرأى ومسمع من الجميع، قائلا: يكفيه فخرا أن كان واحدا من المقاتلين في صفوف جيش مصر الوطني.

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر في 26 يونيو الماضي قراراً بترقية اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.

شارك العصار الذي ولد العصار في 3 يونيو 1946، فسحرب الاستنزاف، ثم حرب أكتوبر كأحد عناصر أطقم إصلاح كتائب صواريخ الدفاع الجوي، وتقلد كافة الوظائف الرئيسية لمنظومة التأمين الفني للدفاع الجوي، ومساعد رئيس هيئة التسليح للبحوث، ورئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، ثم مساعد وزير الدفاع لشئون التسليح، ثم مستشار وزير الدفاع للبحوث الفنية والعلاقات الخارجية.وشغل العصار منصب عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، خلال الفترة بعد ثورة 25 يناير 2011 وكان مسئولاً عن ملف العلاقات الخارجية، كما كان أحد الحضور بمؤتمر 3 يوليو عقب ثورة الشعب المصري في 30 يونيو حكم الإخوان.