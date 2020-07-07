نجوم الفن ينعون العصار: فقدت مصر أحد جنودها المخلصين

نعى عدد من نجوم الفن الفريق محمد سعيد العصار، وزير الإنتاج الحربي، الذي توفي عصر أمس.

وكتب الفنان نبيل الحلفاوي عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر": "فقدت مصر اليوم أحد جنودها المخلصين الذين كرسوا حياتهم لخدمتها في شتى المواقع وأصعب المهمات وأحرج اللحظات".

وأضاف: "رحم الله الفريق مهندس محمد العصار وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وزملاءه وتلاميذه الصبر والسلوان، لهم وللقوات المسلحة خالص العزاء".

ونعت الفنانة غادة عبد الرازق، عبر حسابها على موقع إنستجرام، الفريق محمد العصار، وكتبت: "فقدت مصرنا اليوم رجل دولة من طراز فريد الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى إنا لله وإنا إليه راجعون، والصبر والسلوان للأهل والشعب المصري".

كما نعت الفنانة فيفي عبده، عبر حسابها على "تويتر"، الفريق محمد العصار، وكتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله الفريق محمد ‏العصار ‏ابن مصر البار وزير الدولة للإنتاج الحربي إن شاء الله في الجنة ونعيمها نسألكم الدعاء".

كما نعى الفنان عمرو سعد، عبر حسابه على موقع إنستجرام، الفريق محمد العصار، وكتب: "البقاء لله ونسأل الله الكريم النور والسلام والرحمة للفريق محمد العصار وأن يلهم الأهل والمحبين الصبر والسلوان".

يذكر أن الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، رحل مساء الإثنين، وهو من مواليد 3 يونيو 1946، وشارك في حرب الاستنزاف، ثم حرب أكتوبر كأحد عناصر أطقم إصلاح كتائب صواريخ الدفاع الجوي.