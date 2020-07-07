عاجل.. رسالة جديدة من كوريا الشمالية لأمريكا: لن نستأنف المحادثات

أكد كون جونغ جون، رئيس إدارة الشؤون الأمريكية بوزارة الخارجية الكورية الشمالية، أن بوينغ يانغ لا تعتزم إجراء محادثات مع واشنطن، فيما قالت وزارة التوحيد الوطني الكورية الجنوبية إنها ستبذل أقصى جهودها لاستئناف الحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية.

كما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية "كيه بي إس"، أن تصريحات كوريا الجنوبية جاءت تعليقا على البيان الذي أصدرته نائبة وزير الخارجية في كوريا الشمالية "تشيه سون هي، في وقت سابق، وأكدت فيه أنه ليست هناك حاجة لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم الوزارة "يو سانغ كي"، إنه لم يطرأ أي تغيير في موقف حكومة سيول الداعى إلى بذل الجهود لاستئناف المفاوضات بين واشنطن وبيونغ يانغ في أسرع وقت ممكن لتحقيق نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وإنشاء نظام للسلام الدائم فيها.

بينما قالت نائبة وزير الخارجية في كوريا الشمالية "تشيه"، إن بيونغ يانغ لا تستشعر أي حاجة للجلوس وجها لوجه مع الولايات المتحدة، لأن الحكومة الأمريكية تعتبر الحوار مع كوريا الشمالية مجرد أداة للتغلب على أزمتها السياسية التي تمر بها.

فيما يخطط نائب وزير الخارجية الأمريكي "بيغون" الذي يشغل كذلك منصب كبير المبعوثين الأمريكيين للشؤون الكورية الشمالية، للقيام بزيارة تستغرق ثلاثة أيام إلى كوريا الجنوبية وفقا لوزارة الخارجية، التي أشارت إلى أنه من المقرر أن يجري "بيغون" محادثات مع "لي دو-هون" –المبعوث النووي الكوري الجنوبي، ويلتقي بوزيرة الخارجية الكورية "كانغ كيونغ-هوا"، والنائب الأول لوزيرة الخارجية "جو سيه-يونغ".