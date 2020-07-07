تنظيم الاتصالات: نهدف لرفع المعاملات الإلكترونية لـ4.8 مليون معاملة

علق محمد إبراهيم رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على مبادرة الجهاز والتي تهدف لرفع المعاملات الإلكترونية إلى 4.8 مليون معاملة شهرياً.

وقال إبراهيم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "القاهرة الآن" المذاع عبر فضائية "العربية الحدث"، إن هناك طرقا لشحن المواطن للرصيد كانت تعتمد على ملامسة الأوراق عبر كروت الشحن وطرق أخرى أقل ضرراً وهي الشحن عبر ماكينات المحال والبقالات وما يسمى "الشحن على الطاير"، مشيرًا إلى أن بها عيوبا كونها تعتمد على نزول المواطن من منزله.

وأوضح إبراهيم أنه لذلك عمدوا لتشجيع فكرة الدفع الالكتروني عبر المحافظ الالكترونية أو كروت البنوك المختلفة مشيراً إلى أن المحفظة الالكترونية تشبه الحساب البنكي وهي موجودة على الهاتف المحمول لأي مواطن بديلاً عن المحفظة الورقية وتعطي نفس الرصيد، كاشفاً أن مصر بها الآن نحو 94 مليون مواطن قادرين على استخدام أجهزة المحمول واستقبال المكالمات، مشيراً إلى مصر بها الآن 13.5 مليون مشترك عبر شركات المحمول بالإضافة إلى 4.5 مليون مشترك عبر الكروت البنكية بإجمالي 18 مليون مواطن في خدمة المحافظ الإلكترونية.