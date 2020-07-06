طلب إحاطه حول إشراك المواطنين فى خدمات "دون علمهم" بشركات الاتصالات

تقدم النائب نبيل بولس عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء و وزير الإتصالات، بشأن استغلال شركات المحمول للمواطنين وإجبارهم على الاشتراك بخدمات لم يطلبوها، حيث تستغل شركات المحمول جهل بعض المواطنين بطرق تشغيل وإلغاء الخدمات من خلال الأكواد المعقدة.

وقال "نبيل"، إن الشركات لا تخطر العملاء أنهم مشتركون بخدمة ما ويتم بناء عليه خصم نسب من أرصدتهم دون الرجوع إليهم أو موافقتهم على ذلك.

وأشار النائب البرلماني، إلى أن الشركات دأبت على زيادة وتعظيم دخلها من خلال التحايل على المواطنين، وتقديم خدماتها جبرًا دون الرجوع للعملاء، مما يتعرض به المواطن لأقصى درجات الاستغلال دون شفقة أو اعتبار للحالة الإقتصادية له في الظروف الحالية التي تمر بها الدولة، فى غياب تام للجهاز القومي لتنظيم الإتصالات، حيث يرد على شكاوى المواطنين ولا يتم استرجاع ما تم خصمه من مبالغ مقابل خدمات لم يطلبها المواطن.