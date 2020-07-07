بعد انخفاض الحالات.. دول سيطرت على كورونا حتى تسجيل صفر إصابات

بعد ثبات المنحنى لمدة تقترب من 15 يومًا في تسجيل عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، والتي يتم رصدها بشكل يومي بإجراء الفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، سجلت وزارة الصحة والسكان انخفاضا ملحوظا في عدد الإصابات الجديدة بالفيروس بعدد 969 إصابة و79 حالة وفاة، حيث كان يتم تسجيل فيما يقرب من 1500 حالة يوميا.

وعن انخفاض عدد المصابين بالفيروس علق الدكتور شريف وديع مستشار وزير الصحة للطوارئ والرعاية العاجلة، خلال مداخلة تليفونية في برنامج "الحكاية" مع عمرو أديب، أن انخفاض عدد المصابين تدريجيًا من 1412 حتى وصلت لـ 969، لا يعني أن الفيروس ينحصر، فقد يكون ذلك نتيجة للخدمات الصحية المقدمة وتحسن الوعي لدى المواطنين من مخاطر فيروس كورونا، ونحن نشكر المواطنين على هذا الوعي.

وتستعرض "الوطن" سيناريوهات لعدد من الدول سبقوا مصر في انحصار عدد المصابين حتى وصل الأمر إلى تسجيل صفر إصابات بفيروس كورونا المستجد.

بؤرة التفشي "الصين" تسيطر على الوضع وتسجل صفر إصابات

كونها بؤرة انتقال العدوى لجميع دول العالم، لم يكن عائق أمامها في السيطرة على تفشي الفيروس، فبعد أن وصل عد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الصين إلى ما يقرب من 100 ألف، اتخذ عدد الإصابات المسجلة يوميا منحنى الهبوط تدريجيا إلى أن وصل إلى تسجيل صفر حالات مؤكدة خلال فترة زمنية محددة.

وبالرغم من عودتها في تسجيل عدد من الإصابات مره أخرى، إلا أنها ما زالت مسيطرة على الوضع بشكل كبير، ما دفعها إلى العودة للحياة الطبيعية مره أخرى، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الفيروس وتفشيه مره أخرى.

تايلاند

كانت تايلاند أولى الدول المستقبلة لفيروس كورونا المستجد من الصين، فهي ثان الدول التي تعلن اكتشاف إصابة حالة بالفيروس، وبالرغم من ذلك، إلا أنها تعد من أكثر الدول نجاحا في السيطرة على الفيروس.

بدأت الأعداد في التراجع حتى وصل الأمر إلى تسجيل صفر إصابة لمده 21 يوما، ما جعل الحكومة ترفع حظر التجول بعد أن كان مفروضا في جميع أنحاء البلاد أكثر من شهرين وسمحت لمطاعم باستئناف بيع المشروبات الكحولية مع تراجع أزمة فيروس كورونا المستجد.

سلوفاكيا

أقل دول القارة الأوروبية في تسجيل عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، نظرا قدرة دولة سلوفاكيا على السيطرة على تفشي الفيروس، ومع بداية انتشار الفيروس بها تحديدا في 10 مارس، حرصت الدولة على اتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، ما جعل منحنى عدد المصابين بها يقل تدريجيا.

ومع وصول الموقف إلى تسجيل صفر إصابات بالفيروس في سلوفاكيا منتصف مايو الماضي، أعادت السلطات السلوفاكية، اليوم، فتح معظم المحلات التجارية والفنادق والمتاحف وصالات العرض والمعالم السياحية المفتوحة في الهواء الطلق، كما رفعت الحظر عن إقامة الشعائر الدينية وحفلات الزفاف بحضور عدد محدود، مع استمرار غلق المدارس.

تونس

بعد أن وصلت إلى عدد إصابات ما يقرب من 1000، أخذ منحنى عدد الإصابات يقل تدريجيا بشكل يومي حتى تم السيطرة على الوضع بنسبة كبيرة، وبالرغم من قلة عدد المصابين بالفيروس في الدولة مقارنة بالدول المجاورة لها في المنطقة، إلا أننا نستطيع القول أن تونس نموذج عربي ناجح في السيطرة على الفيروس ومنع تفشيه.