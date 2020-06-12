بعد 8 أيام "صفر" كورونا.. تونس تسجل 6 إصابات جديدة بالفيروس

أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم، تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد ثمانية أيام على التوالي لم تسجل فيها أي إصابات بالفيروس.

وقالت الوزارة في بيان إنها أجرت في الساعات الـ 24 الأخيرة 1063 تحليلا مخبريا، أسفرت عن تسجيل ثمانية تحاليل إيجابية من بينها ست حالات إصابة جديدة وهي حالة إصابة محلية انتقلت إليها العدوى من مصاب سابق، وغير مقيم بمركز إيواء وجوبي، وخمس حالات إصابة وافدة من ضمن الذين تم إجلائهم وهم موجودون في مراكز الحجر الصحي الإجباري، وحالتي إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس.

وأضافت أن العدد الإجمالي للمصابين بهذا الفيروس في تونس ارتفع إلى 1093 بينها 995 حالة شفاء و49 حالة وفاة (لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة) و49 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.