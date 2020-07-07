بعد قليل.. طلاب علمي الأزهر يؤدون امتحان الأدب والنصوص

يؤدي طلاب القسم العلمي بالثانوية الأزهرية، بعد قليل، امتحان مادة الأدب والنصوص والذي يستمر لساعتين من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا.

يذكر أنّ أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسي 2019/2020، من القسم العلمي بنين 25127 وفتيات 18029 بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ طلاب القسم الأدبي بنين 50602 وفتيات 34633 بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، ويبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طلاب، وبإجمالي عام 128495 طالبًا.

ويبلغ العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات، تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى 12 طالبًا.

وجرى تخصيص الأرقام 01223343001 و01118825385 للتواصل المباشر مع المسؤولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر واتس آب، وذلك على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.