اليوم.. طلاب الثانوية الأزهرية يؤدون امتحاني "التاريخ والجغرافيا"

يؤدي طلاب الثانوية الأزهرية، اليوم، امتحاني "الجغرافيا" لـ"شعبة الأدبي"، و"التاريخ" لـ"العلوم الإسلامية"، بينما يواصل قطاع المعاهد عملية التعقيم للجان، ويستمر ماراثون امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية حتى نهاية يوليو للقسم الأدبى، وبداية أغسطس لـ"العلمى".

وأكد قطاع المعاهد الأزهرية أنه سيتم امتحان الطلاب في مادة كل يومين، لإعطاء الفرصة لجميعهم لأداء الامتحانات بعيدا عن الضغط، وتوفير الوقت الكافي لمراجعة دروسهم بالشكل الذي يضمن لكل طالب أن يحصل على حقه كاملا، ويبلغ أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام، من القسم الأدبي بنين 50602 وفتيات 34633 بإجمالي 85235 طالبا، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمى بنين 25127 وفتيات 18029 بإجمالى 43156 طالباً، ويبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طلاب، وبإجمالي عام 128495 طالبًا.

كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكل المحافظات تضم كل منها عددا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى 12 طالبا.