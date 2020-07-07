الخولي ناعيا العصار: كان وطنيا قولا وفعلا.. وحكيما ذو علم واسع

قال طارق الخولي، عضو مجلس النواب، وعضو حركة تمرد سابقا، إنّ الكثير من المواقف جمعته بالفريق الراحل محمد العصار، إذ لا يخفى على أحد دوره البارز بعد 2011، موضحا أنّه كان رجلا عظيما بما تحمله الكلمة من معنى، ومن يعرفه سيجد خصلتين بارزتين في هذا الرجل، الأولى هي الوطنية الشديدة والعارمة واضحة في كل تصرف وكلمة وفعل، والثانية الحكمة الشديدة، إذ كان يملك حكمة وعلم واسع، ورؤية ثاقبة وبالتالي كان من أبرز الحكماء الذين قد تلتقي بهم في حياتك.

وأضاف الخولي، لـ"الوطن"، أنّ وفاته كانت خسارة كبيرة للوطن، وسيظل اسم الفريق العصار محفورا بحروف من نور وذهب في تاريخ مصر، كأحد أبناء القوات المسلحة الذين نفخر بهم جميعا.