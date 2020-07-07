محمد عبدالعزيز: أتذكر حسم الفريق العصار في عدم انحياز الجيش إلا للشعب

قال محمد عبدالعزيز، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعضو حركة تمرد سابقا، إنه أبرز المواقف التي يتذكرها وجمعته بالفريق محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي الذي توفي بالأمس، كان يوم 3 يوليو عام 2013 قبل بدء الاجتماع وإعلان خارطة طريق بعد سقوط نظام الإخوان، حيث لم يكن قد حضر القائد العام للقوات المسلحة حينها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولا رئيس الأركان حينئذ الفريق صدقي صبحي.

وأضاف عبدالعزيز، لـ"الوطن"، أنه سأل "العصار" قائلا "هل يمكن وفقا لما نسمع أنه قد تحدث ضغوط دولية، من الممكن أن تؤثر على قرارهم حينها فيما يتعلق بخارطة الطريق؟"، فرد "العصار" ردا حازما وحاسما، وقال نصا إن الجيش المصري لا ينحاز إلا لإرادة المصريين أيا كانت، وأن هذا أمر يأخذونه في عين الاعتبار، وأن الجيش المصري حين يتخذ قرارا يتخذه وفق إرادة المصريين، لا أكثر ولا أقل، وكان حازما للغاية في هذا الرأي والموقف.

وأوضح "عبد العزيز" أن هناك بالطبع مواقف كثيرة، لكن كان هذا أبرزها، وأقوى موقف يتذكره، ويريد أن يبرزه، لافتا إلى أن الفريق الراحل محمد العصار، كان شخصية حكيمة للغاية، شديد الإنصات، مستمع جيد لأقصى درجة، وصبور على الآراء المتعددة، متابعا: "أحيانا كنت أشفق عليه، لأنه شديد الصبر في الاستماع لكل الآراء، وكان يتميز بأن لديه أفق واسع، وفي نفس الوقت، لديه ثقافة كبيرة، فهو قارئ في أمور كثيرة للغاية ليست فقط في أمور تخصصه، فقد كان قارئا جيدا للتاريخ، ومثقف ثقافة من طراز رفيع، وكانت هناك مناقشات كثيرة بينهما في التاريخ والجغرافيا، تحدثوا فيها، اكتشف خلالها ثقافته الواسعة، وأنه مستمع جيد وحكيم، ولا يبدي رأيا إلا بعد الاستماع جيدا، ولديه رأي متوازن.